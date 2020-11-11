狠男冒充國安人員　騙輔警合謀殺害女友兼埋屍

江蘇南京市女大學生李倩月今年7月失蹤20多天後，於雲南西雙版納勐海縣被發現遭人殺害並埋屍，李女的洪姓男友與另外2名張姓和曹姓男子事後因涉嫌殺人被批捕。據了解，洪男長期冒充「國家安全部門人員」，又向張、曹二人稱李掌握「危害國家安全」的信息，指使二人將她殺害，而曹男案發前更是輔警。

李女的父親李勝周日（8日）從南京前往當地，向代理律師了解詳細案情時得知，洪男和張男曾一同就讀於江蘇海事職業技術學院，但洪男因未參加畢業考試，所以未拿到畢業證書，亦無固定職業。張男畢業後曾到西雙版納打工，今年5月洪男更曾到當地找張男。曹男與洪男同為槍迷，案發前曹男還是江蘇省某公安局的輔警。洪男長期營造自己的神秘身份，不但蒙騙了李女，也令與他合謀殺人的張男和曹男信以為真。

李女的表哥表示，洪男為人偏激，佔有慾強。他不允許李女在社交媒體上發布兩人合照，甚至提及他的信息。據警方調查，案發前洪男不滿李女曾聯絡前男友，兩人因而產矛盾。今年7月8日，洪男自稱要前往勐海處理公務，希望李女相陪。翌日李女獨自從南京乘飛機經昆明轉到西雙版納，當抵達與洪男約定的會合地點時，曾在洪男家中有一面之緣的張男，將李女騙入附近山林中，與曹男將其殺害並埋屍。

李女是家中獨女，案發至今，李母整日以淚洗面，李勝指女兒的離世對家庭打擊非常大。他認為洪男是有預謀地殘殺其女兒，永遠不會原諒對方，又希望司法機關能夠給予公平公正的審判。

據勐海縣人民檢察院發布有關案件的信息，案中除洪、張、曹三人以故意殺人罪被批捕外，洪男一名「小弟」祁某亦因涉嫌盜竊罪遭批捕。李勝稱，祁某得知3人合謀殺害其女卻未報警，有包庇之嫌。