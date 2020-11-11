阿里巴巴京東為爭「雙十一」商標　入稟控告國家知識產權局

內地在周三（11日）迎來網購盛事「雙11」購物節，北京知識產權法院在周二（10日）審理兩宗關於「雙十一」商標的訴訟。阿里巴巴早年就廣告等服務，申請註冊「雙十一」文字商標。但京東在前年以阿里巴巴在2015至2018年間沒有使用商標為由，向國家知識產權局提出撤銷註冊。當局在今年5月裁決，認為應維持涉案商標在廣告等服務上的註冊，但其餘多項服務上則應予撤銷。惟兩間企業均不服裁決，分別向北京知識產權法院提起訴訟，請求判令當局重新決定。

兩案均在周二下午開庭審理，國家知識產權局指出，阿里巴巴曾在指定期限內使用涉案商標，令公眾因而得知促銷活動的時間，相關行為具有廣告宣傳、推銷的作用，因此決定維持其廣告等服務上的註冊，覆審決定於法有據，應予維持。

惟京東認為，「雙十一」廣泛應用於電商、教育、航空等行業的促銷活動中。該字眼應屬於公共語言的範疇，故不應被一家企業壟斷。另外，「雙十一」是全文字形式的註冊商標，但阿里巴巴在使用時卻多次採用「雙11」、「11.11」等形式，所以不應被視為正當使用商標，因此當局應撤銷相關註冊。

阿里巴巴則認為，集團早在2009年已首次於線上促銷活動運用「雙十一」字眼，是該購物節的發起人。再者，集團持續投入至上述商標中，每年均維持巨大的推廣營銷費用。阿里巴巴認為不論文字或數字表達均無分別，指集團會按不同場景，以不同方式設計商標，以提升宣傳效果。

另外，阿里巴巴又提供了多份推廣協議、營銷活動相關證據，證明集團在不同服務上，均有使用涉案商標。因此，要求國家知識產權局為其重新註冊商標。法院均未當庭宣判兩案。