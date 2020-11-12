職校生毆斃少年後埋屍　回校宣揚炫耀被捕

陝西咸陽興平市一名陳姓職校學生，因發現自己的手機號碼被一名15歲袁姓少年封鎖，近日竟聯同5名友人將對方圍毆致死，事後還四處宣揚炫耀。警方周二（10日）通報案件，指陳男等6人涉嫌故意傷害致人死亡罪，已被刑事拘留，案件正調查當中。

警方通報，案發於上月29日晚上，陳男與同案的5名友人，在阜寨鎮將袁男毆打致昏迷後，把袁男送到興平城區一間賓館房間內。翌日上午發現袁死亡後，再把屍體運至阜寨鎮一處農田掩埋。警方至上周一（2日）晚將6人拘捕獲，並尋回袁的屍體。

袁男父親接受內媒採訪時透露，兒子此前就讀於興平市金城實驗中學初中二年級，因無法忍受常被陳某等職校學生欺負及索錢，故選擇休學前往西安打工。袁男在案發當晚被陳某等人騙回興平市後失聯，惟父母毫不知情。至上周一，陳某在校內四處宣揚自己殺人埋屍，一名學生告知家長後報警，才揭發案件。翌日下午，袁父因無法聯繫兒子，前往派出所報案時，才獲警方告知案件。

袁父泣訴，他今年9月8日把兒子送到西安後，一直通過視像及電話聯繫，沒想到再次見到兒子時，已是在殯儀館中。他續指，此前已得知兒子遭人欺負，但以為是「小打小鬧」，兒子也曾向校方反映，惟不獲理會。他希望警方能秉公執法，法庭能嚴懲兇手。