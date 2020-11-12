雙11成績表出爐　兩大電商平台成交額達7697億人民幣

內地「雙11網購節」兩階段活動至周四（12日）正式結束，兩大電商平台「天貓」及「京東」紛紛交出雙11成績表。由上周日（1日）至本周四凌晨零時，一連11日的促銷活動中，天貓的總成交額為4,982億元（人民幣，下同，約5,904億港元）；而京東的總成交額為2,715億元（約3,217億港元）。

今年雙11活動受新冠疫情影響，兩大電商平台均推出預購環節，天貓由上周日起分兩階段供顧客支付預售商品的尾款，以及周三（11日）活動當日搶購。而京東則由上月21日至周三，展開為期22天的預售及促銷活動。

內媒發現，天貓在首波預購環節中的交易金額，達3,723億港元（約4,412億港元），意味周三單日內的成交金額只得1,259億元（約1,492億港元），低於去年的雙11全天交易額2,684億元（約3,181億港元）。

此外，天貓的數據顯示，雙11人均消費最高的省份為北京；浙江省的男性最熱門購買的產品是女性服裝，而男士美妝消費排名前五位的省市區，分別為上海、西藏、新疆、北京、陝西。有趣的是，活動中有448.1萬人在平台搜索「女朋友喜歡」的產品，惟搜索「男朋友喜歡」的人數只有1,000以下。