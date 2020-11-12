男子宣稱可免費代搵工　騙求職女子多次陪睡

河南省平頂山市一名女子為找工作，遭騙財騙色3個月。一名曹姓男子自稱可幫忙找工作，但要求該女子陪睡作代價。結果數月過去，陪睡陪過、錢也花了，工作卻未獲安排，她因而懷疑自己受騙。

受害女子小雅（化名）表示，自己與曹男在社交軟件上結識，對方自稱人脈廣、認識很多領導，可以安排找工作，但要小雅在3個月內給領導陪睡8次。曹男之後告知小雅幫忙找了一份街道辦事處文員的工作，但稱事業單位需要流程，需時約3個月。

曹男之後以需要辦理各種證件和文件為由，要求小雅支付800元（人民幣，下同，約950港元），但保證不成功便退還。但經過了多月，工作的事一直未落實，小雅才懷疑自己被騙，於是報警。

平頂山公安局光明路派出所警員其後傳喚曹男協助調查，發現曹男通過社交軟件平台發布招聘信息，專以年輕女子作目標，聲稱可免費安排工作。在取得受害人的信任後，曹男便以辦證和請領導吃飯為借口，向受害人索要金錢。經查，警方已破獲6宗同類案件，涉及金額45萬多元（約53萬港元）。

警方指出，曹男所稱找的朋友和領導其實均由他一人分飾，除了小雅之外，還有多名受害人仍蒙在鼓裏。警方已依涉嫌詐騙罪將曹男刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。