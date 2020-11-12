港澳辦指反對派總辭　表明對抗中央對香港全面管治權

港府根據人大常委會決定，宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4名泛民立法會議員，即時喪失立法會議員資格，國務院港澳事務辦公室發言人今晨(12日)指出，香港特別行政區立法會部分反對派議員在11日全國人大常委會作出有關決定後宣布所謂「總辭」，再次表明了其與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰，對此予以嚴厲譴責。

發言人表示，擔任公職人員必須符合法定條件和要求，違法者必須承擔法律責任，這是任何一個法治社會的基本準則。全國人大常委會作出有關決定，明確經依法認定不符合「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區」的法定要求和條件的立法會議員即時喪失議員資格，香港特別行政區政府據此宣布郭榮鏗等4位立法會議員喪失立法會議員資格，這些舉措都是為了維護法治和特別行政區憲制秩序，有利於立法機構有序運作和社會穩定，得到了香港廣大市民的擁護和支持。

但立法會部分反對派議員卻把全國人大常委會履行憲制權力污衊為「政治打壓」，將議員職務作為政治操弄工具，策動所謂「總辭」，並有15名反對派議員參與。這幕鬧劇充分暴露了部分反對派議員為了政治私利而罔顧市民利益的本性，再次表明了其與中央對抗的頑固立場，實際上是挑戰基本法和全國人大常委會有關解釋和決定，對抗中央對香港的全面管治權。這部分反對派議員，如果想以此鼓動激進抗爭，並乞求外部勢力干預，再次將香港拖入亂局，那是打錯了算盤。還有一部分被標籤為「反對派」的議員沒有被綁架上「總辭」的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定。

發言人表示，部分反對派議員辭職鬧劇不會對立法會的正常運作帶來影響。立法會減少了一些搗亂破壞的力量，只會更好地發揮建設性作用。希望留任的立法會議員依法履職，在防控疫情、復甦經濟、紓解民困等方面更加積極作為，更有效地審議通過廣大市民關注的民生福祉方面的政策措施，與社會各界一道齊心協力維護國家安全，維護香港的整體利益，維護香港的長期繁榮穩定，從而為「一國兩制」實踐行穩致遠發揮應有的作用。