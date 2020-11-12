醫生手術後豪飲葡萄糖水惹爭議　網民：誰付錢

內地近日一段醫生在手術後，「豪飲」葡萄糖水的影片在網上瘋傳，有網民質疑其費用是否由患者支付。影片中的醫生鄭濤事後回應，指當日手術途中不能喝水，遂直接喝了一瓶含量5%的葡萄糖水補充水分。他又強調，有關費用會由醫院方結算。

內媒周三（11日）報道，鄭濤是陝西西安某醫院的神經外科醫生。他上周五（6日）在社交平台分享前述影片，並配文寫道：「幸福就是4點下台的葡萄糖，第二天接着科室會，出門診，籌備峰會。」豈料，影片意外走紅，同時引來部分網民質疑。

鄭濤翌日發布影片澄清，並列出三點聲明。手術區只有葡萄糖和生理鹽水，手術時口渴，後者是最合適的；醫生喝葡萄糖水，成本是不會計算到病人身上，而是算在科室成本；手術室的葡萄糖水有三種濃度，分別是5%、10% 和50%，濃度愈高味道愈甜，他當天喝的是5%，主要是為了補充水分及能量。

鄭濤周二（10日）接受內地傳媒訪問時解釋，自己當天需為一腦幹出血的手術執刀，全程4個多小時，途中均不能喝水。完成手術後，很快就感到口渴、飢餓、疲憊，「嗓子都快冒煙了」，就直接喝了葡萄糖水。他強調水不會算進患者支付的費用，「病人的費用是需要開具處方」；他又表示，作為一名醫生，相信很多同行都有類似的經歷。