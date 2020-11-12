新冠肺炎：內地多15人確診　再有海鮮包裝樣本驗出病毒

自出現新一波疫情，天津已加緊進行消毒和核酸檢測工作。

內地周四（12日）公布新增15宗新冠肺炎確診病例，除天津一宗本地確診個案，其餘均為境外輸入。天津新增確診個案是由早前無症狀感染者轉確診。而當地周三（11日）在靜海區一水產批發店的海鮮外包裝驗出新冠病毒。

據天津防控指揮部消息，周一（9日）該市無症狀感染者張姓貨車司機，在海河醫院隔離醫學觀察期間出現發燒，自覺喉乾、大量出汗。周三經市級專家組綜合分析確診，為該市第139宗本地確診病例。早前報道，張某曾到濱海新區中新天津生態城海聯冷凍倉庫拉貨，該冷凍庫早前發現病毒，一名裝卸工人經核酸檢測後確診。

周三的天津市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，自從當地近日出現新增確診和無症狀感染個案後，市委、市政府已明確提出「兩全」、「兩封」的防控措施要求。兩全即進口冷凍貨品核酸檢測全覆蓋，相關人員核酸檢測全覆蓋；兩封則凡是出現冷凍貨品核酸檢測異常的場所要一律封閉，凡是出現問題的冷凍貨品要一律封存處置。

至今，當地已採集冷凍倉庫從業人員、食品、環境樣本共約5.9萬份，檢測樣本約5.6萬份，當中約5.3萬份已有結果。周三，在靜海區台頭鎮杰群水產批發店的一份大比目魚外包裝塗抹樣本，核酸檢測結果顯示受染。當地隨即對初步排查出的病毒樣本暴露人員及密切接觸者、一般暴露人員共59人進行核酸檢測，23人已有結果均無感染。

過去一日，內地14宗境外輸入確診病例分別為上海4宗、四川4宗、陝西2宗，及天津、內蒙古、福建和廣東各1宗；新增6宗無症狀感染個案。至今全國累計86,299人確診，當中4,634人病亡。