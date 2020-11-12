美國務次卿促巴西企業棄用華為　華使館批科技冷戰

負責經濟增長、能源和環境事務的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach），周三（11日）在巴西出席商務活動致詞時，再次呼籲當地企業不要採用中國科企華為的5G設備。中國駐巴西大使館其後批評克拉奇的言論惡意抹黑中國和華企形象，又指美國所謂「清潔網絡」是美國濫用國家安全概念，推行科技冷戰、數碼霸凌的代名詞。

克拉奇致詞時，借已故作家奧威爾的名著《1984》中象徵極權的「老大哥」（Big brother），比喻華為利用5G技術監控全球。據早前報道，為拉攏當地企業封殺華為，美國駐巴西大使曾邀請當地4間電訊商於克拉奇訪問時會面，但遭各公司拒絕。

中國駐巴西大使楊萬明同日在Twitter發文駁斥克拉奇的言論，指他對華攻擊充滿謊言，個別美國務院官員已成為欺騙的化身，美國政府正用行動向全世界暴露「美式民主」的虛偽。

另中國駐巴西大使館發言人亦表示，堅決反對克拉奇污蔑抹黑中國、離間中巴正常合作，指出美方所謂的「清潔網絡」帶歧視性、排他性和政治性，實際上是骯髒網絡。該發言人又強調，美國少數政客打壓中國高科技企業的目的，絕非維護他國國家或數據安全，而是威逼他國犧牲自身利益、維護美國優先及其科技壟斷地位。