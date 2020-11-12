世衞fb疑封鎖支持台灣留言　台外交部長抗議

世界衞生大會近日以視像形式復會，在Facebook專頁直播。斯威士蘭在周二（10日）的會議上發言談論台灣，被主席兩度打斷，指內容與議程無關。有台灣的網民事後在直播貼文試圖留言，輸入「Taiwan can help」時發現無法送出，引發大批台網民不滿，以各種變體將貼文「洗版」。

大會周二進入第二日議程，斯威士蘭代表發言時稱世衞排斥台灣，被主席拉森（Bjørn-Inge Larsen）中斷，指台灣已列觀察員，請對方僅談論會議議題。

有台灣的網民周三（11日）翻看會議錄像，發現無法送出「Taiwan can help」的字句，遂以各種變體留言，如「T@!wan c@n help」等，有人稱這是剥奪言論自由，促請世衞和社交平台停止此行為。

瑙魯共和國的代表在正式發言後，突然加快語速，唸出「讓台灣加入世衞大會」、「台灣抗疫工作很棒」等。大會工作人員立即切斷現場畫面，帛琉的代表其後亦故技重施，同樣被切斷畫面。拉森其後宣布終止帛琉代表的發言，只能以書面報告方式上交大會。

台灣的外交部長吳釗燮周四（12日）對上述事件表示不滿和遺憾，已提出抗議。