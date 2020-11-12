爆料稱捷克參議長收錢訪台　顧問公司揭與大陸關係密切

捷克參議院議長維施特奇爾今年8月訪台後，有瑞士顧問公司近日向捷克媒體爆料稱，維施特奇爾之所以成行，是因為收取了台灣400萬美元（約3,120萬港元）款項。不過，該瑞士顧問公司及其控制的一家新聞資訊平台，其後被揭發與大陸關係密切，反被質疑是故意抹黑維施特奇爾。

捷克新聞網站「時事」（Aktuálně）周三（11日）刊登調查報道稱，與大陸同鄉會、商會、和平統一促進會等組織有關聯的一家瑞士顧問公司RefinSol，及其控制的新聞平台歐亞時報社（EurAsia Info）提供所謂內幕消息，指維施特奇爾因收受台灣方面提供的400萬美元，才率團訪台。爆料更指該筆款項將用於支持維施特奇爾參加2023年舉行的捷克總統選舉。

報道查出，RefinSol公司經理溫克勒（Michael Winkler），曾在歐亞時報社撰寫評論文章，讚揚大陸政策。據公開資料顯示，2012年成立的歐亞時報社自稱「歐洲唯一中英雙語報刊」，其社長朱愛蓮是歐洲江西總商會會長，而該商會的部分會員，同時是歐洲地區的中國大陸統促組織的會員。

報道引述捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員葉飛立接受台媒訪問時表示，與朱愛蓮有關的組織利用錯誤訊息抹黑維施特奇爾，在捷克可謂前所未聞，顯示陸方對無法阻止其訪台深感挫折和憤怒。他認為隨着輿論發酵，大陸在捷克的形象只會惡化。

另捷克參議院當地周三舉行改選後的第一次會議，維施特奇爾成功連任議長。他在選前演說中曾表示，期望參議院持續捍衞捷克的自由、民主和法治。