新冠肺炎：台新增5宗境外移入確診　全部為印尼外勞

台灣周四（12日）公布新增5宗境外輸入新冠肺炎確診病例，全部為赴台工作的印尼女性，年齡由20多至30多歲，其中1人入境後接受檢疫期間出現症狀卻未如實申報，衞生局調查後將再作處置。台灣至今累計590人確診，當中7人病亡。

台灣流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新確診個案分別於10月28日和29日從印尼乘機赴台，入境後到集中檢疫所檢疫。其中1人於10月29日至11月11日集中隔離檢疫期間有輕微發燒症狀，卻僅自行服藥而未向檢疫所人員通報，其餘4人檢疫期間均無症狀。各人於11月10日及11日進行檢疫期滿前病毒核酸採樣檢測後確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，各病例當中除1人因出現症狀，故曾與其同機及同車的91人被列密切接觸者外，其餘人因無症狀，入境後至檢疫期間亦未與人接觸，因此無密切接觸者。

另記者會上，小兒專科醫生陳木榮呼籲家長要盡快帶子女接種流感疫苗。據統計，今年6歲以下接種疫苗的人數比例僅42.1%，較往年低。由於秋冬是流感高峰期，且流感會造成嚴重不適，甚至會引起心肌炎、腦炎、肺炎等併發症。有研究發現，因流感併發重症死亡的幼童當中，9成沒有接種流感疫苗。