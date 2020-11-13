兒子怨讀書辛苦　母親罰拾潲水麵條餵雞

內地有小孩抱怨讀書太辛苦，媽媽於是罰他在潲水桶檢麵條餵雞，體驗生活之苦，網民對此反應兩極。有教育專家則支持這位媽媽的做法，認為小孩子應適當地吃苦，可以培養獨立性和責任心。

網傳影片所見，這名男孩年約10歲，他身穿着圍裙彎腰，不停從潲水桶內徒手抓起食客吃剩的麵條，期間更不斷地作嘔，一度流下眼淚，直言「我不想幹了」。有網民稱，「很好，他終於體會到生活的苦」、「這對不愛學習的孩子來說是一個不錯的教訓」；但亦有人不認同，「太粗暴了，教育孩子有很多方法」、「看着就惡心」。

這對母子來自安徽安慶市潛山縣，媽媽在當地開餐館。她表示，兒子近日向她說學習太累了，想同媽媽一同做麵條，她起初叫他幫手抹餐桌、洗碗、掃地，發現沒有教育效果，便叫他從潲水桶檢拾麵條，小孩今次終於體會到生活的苦，一邊檢一邊哭。媽媽說，兒子現時更愛學習了，比之前更勤力做功課，她坦言叫他檢麵條感到心痛，但希望能夠幫他記住教訓，「以後不要走我們的路」。

有教育研究組織專家認同這位媽媽的做法，並指現時的小孩大多養尊處優、抗壓能力不高，一遇挫折便自暴自棄，否定自己，所以宜加強「挫折教育」，學習之餘、在生活中讓他做力所能及的事，培養獨立性和責任心，更有助成長。專家希望網民對於潲水桶檢麵條之事，不要過度反應。