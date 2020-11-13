天通一號02星成功發射　為中國及周邊地區提供通訊服務

內地官媒周五（13日）報道，位於四川省的西昌衞星發射中心在周四（12日）深夜11時59分，發射長征三號乙運載火箭，成功將天通一號02星送入預定軌道；將為中國及周邊、中東、非洲等相關地區，以及太平洋、印度洋大部分海域的用戶，提供全天候、全天時的移動通訊服務，支持話音、短信息和數據業務。

天通一號02星由中國航天科技集團所屬中國空間技術研究院，基於東方紅四​​號衞星平台研製，其核心部組件均已實現自主可控，關鍵技術均擁有自主知識產權。02星根據使用需求，優化了衞星平台和載荷能力，突破星地一體資源動態管理和多星聯合控制等關鍵技術，提高資源利用效率和系統服務。

天通一號衞星移動通訊系統是中國自主研製，同時是中國空間訊息基礎設施的重要組成部分。系統由空間段、地面段和用戶終端組成，空間段由多顆地球同步軌道移動通訊衞星組成。

天通一號01星在2016年8月6日發射升空，已在軌穩定運行4年。02星將與01星及後續衞星共同組網構成亞太區域衞星移動通訊系統，以衞星通訊的覆蓋優勢與地面移動通訊網絡形成有效補充，同時作為應急衞星通訊基礎網絡的核心，改善中國應對突發事件的能力。

此次任務同時是長征系列運載火箭第352次飛行；同時也是時隔4年後，長征三號乙運載火箭與天通一號衞星再度攜手合作。