蛋殼公寓傳倒閉　拖欠數百員工4個月薪資

內地傳媒報道，長租公寓平台「蛋殼公寓」早前傳出倒閉消息，近日有數百名租戶、員工前往該公司的北京總部維權，期間傳出警民衝突。有蛋殼公寓子公司的維修人員表示，公司已拖欠數百名員工的薪資長達4個月。

報道指，周一（9日）有逾百人赴蛋殼公寓的北京總部「討債」，當中有租戶、供應商、維修人員等。有來自江蘇蘇州的承判商表示，蛋殼公寓已拖欠其工程款近160萬元（人民幣，下同，約190萬港元）；另有來自安徽的承判商透露，蛋殼公寓曾向其承諾分期支付欠款，惟至今未收到欠款，就傳出公司倒閉的消息。蛋殼公寓當日並未有給出解決方案及回應，有工作人員對供應商表示，「公司沒有錢，回家等待」。

直至周四（12日），有前往北京總部的維權租戶表示，蛋殼公寓目前已口頭承諾退款，當日亦有超過100多人到場取籌，等待和工作人員溝通。但有房東和租客表示，他們對蛋殼公寓口頭承諾退款的處理結果並不滿意，如果在期限內沒有收到款項，會考慮走法律途徑繼續維權。

在10月中旬，蛋殼公寓倒閉破產的傳聞就在網絡上發酵，有消息指，浙江杭州蛋殼公寓分部破產倒閉，北京總部亦傳有多名「債主」上門討債。有被拖欠合作款的合作商先後表示，蛋殼公寓在上海、南京、湖北武漢等地拖欠裝修款，拖欠時間大約一年，金額從幾十萬元至1000萬元（1188萬港元）不等。

當時，蛋殼公寓回應，部分合作方因本公司存在商業糾紛，採取過激行為，散播「蛋殼跑路、倒閉」等不實言論，公司已就事件報警處理，蛋調經營活動一切正常。