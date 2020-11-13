5人合謀走私196噸凍肉　最高囚3年半

上海市第三中級人民法院，周四（12日）就一宗走私凍肉案公開宣判，5名被告因走私國家禁止進出口貨物罪成，分別被判處1年半至3年半有期徒刑，並處以罰款。另外，法院又要求附帶民事公益訴訟的被告，公開向社會大眾道歉，亦要賠償涉案凍品處置費用51.7萬元人民幣（約61萬港元）。

法院審理查明，其中3名被告受他人聘用，在去年11月5日，駕駛帛琉籍貨船從台灣基隆港出發，運載18個貨櫃的急凍食品到上海。他們在無肉類製品合法證明的情況下，逃避海關監管，以偽造虛假船名、繞關走私方式將凍品偷運入境。該船及後停泊在上港集團羅涇分公司所屬上海寶山羅涇鋼雜碼頭，並卸載涉案凍品。

另外兩名被告則以「上海陸派商貿有限公司」名義聯繫租用碼頭，在碼頭幫助卸載涉案凍品，更安排貨車將走私凍肉裝運出港。最終，凍肉在運送途中被海關人員截獲，並予以扣查。

經當局檢驗後，被查扣的冷凍肉製品共重196.46噸，均不符合進口條件，亦是國家禁止輸入的產品。上海市質量監督檢驗技術研究院亦對涉事凍肉進行檢測，在其中一箱冷凍豬肉中發現萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）成分。上海市綠化市容局生活垃圾管理處，已依法對上述扣押的凍品進行焚燒無害化處置。