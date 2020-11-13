螺螄粉再成雙11熱門貨品　商家藉直播帶貨助攻

在剛過去的雙11購物節活動，柳州螺螄粉再度成為熱門商品之一。廣西有商家以邀請「網紅」直播帶貨，單在周三（11日）活動當天，有企業的螺螄粉銷量達到600萬包，而在兩階段的促銷活動中，銷售額更將近1,500萬元（人民幣，下同，約1,782萬港元）。

在柳州螺螄粉產業園內，多間企業均在雙11活動前夕加班出貨。某企業副總經理楊直表示，公司從上月開始就加班生產螺螄粉，將產品都發放至物流倉庫。在促銷活動首日，即上周日（1日）單日內，就發送了50多萬個包裹；在雙11兩階段活動中，銷售額更比去年同期增長將近3倍。

楊直又表示，網絡直播現在就是一個流量入口的趨勢，短片和直播都是深受現在年輕人喜愛的一種購物方式。在上周日至周三期間，總共有近300多場的相關直播。而上周二（3日）單日，透過知名網紅的一場直播，他們就賣了800萬元（約950.8萬港元）的產品，當日的銷售額已超過去年的銷售額。

據內地傳媒分析，柳州螺螄粉在今年成功掀起熱買潮，直播帶貨功不可沒。在往年的雙11活動中，螺螄粉企業更注重優惠券和贈品，惟今年在增加明星代言和網紅直播，帶來增量突破，反映借勢明星、網紅主播的名氣和熱度，已成為內地網購市場重要的領導角色。