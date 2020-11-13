女子割雙眼皮變三眼皮　美容店稱轉手拒認責

貴州省畢節市民小余早前光顧美容店，在美容師介紹下接受割雙眼皮手術。小余術後眼部不適並受感染，之後更發現一邊雙眼皮，另一邊卻是三眼皮。美容店其後安排小余進行修復，誰知這次手術後，小余的左邊眼皮竟跌出像鐵線的東西，令她擔心不已。

小余去年9月21日前往美容店洗面時，美容師向她介紹以微創手術割雙眼皮，且承諾效果不滿意可復原並退款。小余抵受不住誘惑，當日便接受手術，誰知翌日凌晨醒來，眼睛便感到不適且出現感染。小余於是聯絡美容店老闆，對方卻稱手術後眼睛腫脹是正常現象。小余還是不放心，於是自行前往醫院治療，之後卻發現兩邊眼皮不對稱。

小余這時再聯絡美容店老闆，對方便帶小余到貴陽接受修復手術。術後小余見效果不錯，便給美容店支付2,000元人民幣（約2,370港元）的手術尾數。但好景不常，不久後小余的左邊眼皮竟跌出像鐵線的東西，且洗臉時感到痛楚。美容店於是再替小余取出左眼皮內像鐵線般的東西，並稱之後便沒事。但小余擔心右眼皮內的鐵線也會隨時跌出並刺傷眼睛，因此要求美容店替其取出並退回已付的款項。

但美容店負責人李女士表示，之前是她的表妹替小余割雙眼皮，但現在二人已拆夥，錢也被表妹拿走，所以拒絕小余的要求，還建議對方報警。面對這情況，小余感到十分無奈，又表示會透過司法途徑維護自己的合法權益。