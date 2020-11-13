新冠肺炎：內地多8宗輸入確診　印度凍墨魚驗出病毒

內地周五（13日）公布新增8宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。進口冷凍食品及包裝驗出新冠病毒持續惹人關注，中國海關總署上午公布，從印度進口的一批凍墨魚外包裝樣本驗出病毒。而周四（12日）從山東運往武漢的一批牛肉外包裝樣本同樣驗出病毒。

海關總署表示，從該進口凍墨魚3個外包裝樣本經病毒核酸檢測顯示受感染，按照規定，全國海關自即日起暫停接受印度水產生產企業M/s. Basu international (Unit I)(注冊編號為462)的進口申報一周，期滿後自動恢復。

湖北省武漢市疾控部門周四（12日）對「中食武漢冷藏物流有限公司中央直屬儲備肉冷庫」的冷凍食品進行病毒核酸檢測時，發現從青島黃島海關入關的進口冷凍去骨牛肉臀腰肉心，外包裝樣本有3份經檢測顯示受感染。市區指揮部迅速封存貨物，並連夜對冷藏庫外環境和工作人員進行採和核酸檢測。

內地過去一日新增的境外輸入個案分別為上海3宗，另內蒙古、河南、四川、陝西和甘肅各一宗；同日新增15宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計86,307人確診，當中4634人病亡。