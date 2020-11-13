美商務部暫緩TikTok禁令　司法部上訴尋求推翻法院裁決

美國特朗普政府對中國影片分享程式TikTok的封殺令原定周四（12日）生效，但賓夕法尼亞州聯邦法官早前叫停禁令。商務部當日宣布暫緩執行禁令，司法部則入稟上訴尋求推翻上述裁決。

華府早前頒令美國企業自周四起不得向TikTok提供網絡或內容傳輸服務，費城早前有3名TikTok用戶入稟指控禁令超越總統權力，法官以華府行動威脅民眾交流資訊，超出政府權力為由，下令暫緩執行禁令。

商務部跟從裁決，同日司法部向法院提出上訴，聲稱華府是試圖防止TikTok與中國政府分享美國用戶資訊，行動是保護美國用戶，而非切斷資訊交流。TikTok發言人回應指，公司專注與美國財政部旗下美國海外投資委員會（CFIUS）合作處理有關安全問題。

知情人士則指，TikTok正研究保護美國用戶數據的措施，可能會在甲骨文與沃爾瑪收購TikTok後成立的新公司「TikTok Global」以外，增設專門處理美國用戶數據及內容審查的新機構。TikTok母公司字節跳動亦繼續試圖與美國政府達成協議，但不認為華府有權指示公司改變結構。