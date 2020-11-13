毆打4歲女致腸破裂　親父涉虐兒遭刑事拘留

內地近日頻頻傳出虐兒案，福建三明市4歲女童雯雯（化名）慘遭親生父親毆打，致滿身傷痕，甚至腸道破裂，一度送入深切治療部搶救。雯雯的父母已離婚，她與父親和繼母同住，經常遭兩人毆打。其父威脅不讓她將實際情況告訴親母或外人，直到被送院搶救，事件才揭發出來。雯雯仍需留院治療，警方已刑拘其父。

雯雯的張姓親母早前接到警方電話，得知女兒被前夫毆打至入院搶救，情況嚴重。雯雯回憶平時被打的情景稱，因自己不乖，沒有改正壞習慣，「爸爸用腳踹我，用腳踢我，現在的媽媽打我屁股」。網傳照片顯示，雯雯滿身傷痕，下巴縫針，肚子留有手術後的長疤，手指瘀青等。

醫生表示，目前可從深切治療部轉到普通病房，但孩子日後可能有後遺症。張女表示，去年與前夫離婚後，對方重新組建家庭，她曾向前夫要求想見女兒，但遭拒絕。事件發生後，張女強調，會通過法律的途徑要回孩子的撫養權，不能讓孩子再受到傷害，希望能嚴懲兇手。

三明市婦聯周三（11日）發布通告稱，已與當地司法機關取得聯繫並跟進案件進展情況，會協助雯雯母親爭取撫養權，並為雯雯提供心理輔導。