兩岸合作3D動畫入圍金馬獎　官方介紹惹爭議

台灣電影界盛事第57屆金馬獎頒獎禮將於下周六（21日）舉行，今年入圍最佳動畫電影的《中山魂》，據指是由兩岸合作打造，但官方資料卻介紹電影為台灣製作，因而引發爭議。台灣的文化部長李永得周五（13日）受訪時稱，尊重金馬獎主辦單位的專業評選。

李永得表示，金馬獎執委會成員多是電影界人士，相信他們自有考慮，文化部完全尊重金馬獎執委會專業上的評選跟運作，這也是慣例。他又提到，政府基本上只負責該頒獎活動的部分資金，其餘大部分的經費是由民間集資。

該動畫電影於2013年宣布開拍時，強調是由兩岸三地攜手打造，大陸方面更形容該片是當地首部歷史偉人3D動畫電影。據指該片的投資者之一中國電影集團，直屬大陸中央宣傳部。但在金馬獎的官網和官方宣傳冊上，卻介紹該片為台灣電影。有台灣的立法委員質疑主辦單位有意隱瞞，又提醒大陸慣以文化統戰對台進行滲透。

金馬獎執行委員會則澄清，該片由台灣製作公司報名，因此介紹內容稱是台灣片，並非隱瞞；並強調無論台灣、大陸、香港或星馬電影，只要符合競賽規章，都可以報名。