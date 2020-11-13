中央軍委印發解放軍聯合作戰綱要　提高戰勝能力

在中美關係及兩岸局勢持續緊張之際，中國官媒周五（13日）報道，中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，並於上周六（7日）起實施。該綱要明確聯合作戰指揮、作戰行動、作戰保障、國防動員、政治工作等重大原則、要求和基本程序，全面提高新時代打贏能力。

報道指，該綱要堅持深入貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，着眼構建聯合作戰法規體系，立起基本概念，確立基本制度及權責，從制度層面回答未來「打甚麼仗、怎麼打仗」的重大問題，加強備戰打仗的鮮明導向。這對鞏固加深領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，對推動解放軍聯合作戰能力解放和發展，有重要意義。

該綱要被指是解放軍新時代作戰條令體系的頂層法規，重在宏觀指導上提綱挈領進行總體規範，明確聯合作戰組織實施的基本問題，統一作戰思想、釐清權責程序、指導作戰行動，圍繞軍方聯合作戰新情況及問題，堅持繼承與創新、理論與實踐相結合，總結提煉有益經驗，構建整體框架及設置內容體系。中央軍委要求，各級抓好綱要的學習貫徹，堅持戰鬥力這個唯一的根本標準，視之為組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據。