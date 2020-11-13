澳洲奶粉對華出口量破紀錄　中方或徵收雙倍關稅

中國與澳洲的外交及貿易爭議持續之際，澳洲奶粉對中國的出口量卻不斷增加，創下歷史新高。但根據中澳自由貿易協定（ChAFT），相關出口量快將觸發特別農業保護（SSG)機制，中方屆時或對澳洲乳製品徵收雙倍（即10%）關稅。

雖然中澳貿易關係緊張，但澳洲乳製品對華的每年出口貿易額，已增至逾10億澳元（約56億港元）。澳洲農業、水資源及環境部發言人表示，澳洲奶粉今年出口中國的關稅配額為22,335噸，但截至今年9月底的出口已達到19,726噸；根據去年的出口量推算，今年的出口量或於上月底至本月初達到上限。

發言人表示，當局預料奶粉產品出口量將於本月觸發SSG機制，導致今年餘下時間內，對華出口全脂奶粉的關稅將從5%提高至10%，直到年底數字重新計算。但發言人表示，很難說中方具體會在何時加徵關稅，又指觸發SSG機制反映中國對澳洲奶粉有強烈需求。

這將是2015年中澳自由貿易協定簽署以來，首次觸發針對奶粉產品的保護機制。報道指出，澳洲去年對華出口的全脂奶粉，總值約1.56億澳元（約8.75億港元）。雖然澳洲奶粉對華出口額在去年12月也曾達到上限，但中方當時未有根據自貿協定，對相關產品徵收雙倍關稅。