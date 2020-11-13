丁怡銘誣衊麵店用瘦肉精牛肉　買300碗麵補償入公數捱轟

台灣的行政院發言人丁怡銘周四（12日）在記者會上，聲稱今年台北市牛肉麵節冠軍使用的肉類是美國進口含瘦肉精牛肉。涉事店舖老闆隨即出示未檢出含瘦肉精的證明，行政院長蘇貞昌和丁怡銘隨後道歉。丁為補償對方業務，又到該店用3.9萬元新台幣（約1.1萬港元）購買300碗牛肉麵；詎料他又被揭報行政院公費，引來批評。

丁怡銘代表行政院周四出席記者會，與台北市長柯文哲就美國進口含瘦肉精豬肉和牛肉上的爭議作說明，丁疑嘲諷柯管轄的店舖亦有使用含瘦肉精牛肉，遂舉出上述例子。詎料該店舖老闆出示檢驗證明，強調並無用相關肉類，事件引來大批食客在外賣平台中給予該店差評，連其他店舖的牛肉麵業務亦大受影響。

針對丁怡銘疑報公費買牛肉麵的情況，他周五（13日）回應稱，只是想把訂單給老闆當見面禮，因出門前，未與秘書溝通清楚，秘書習慣性在系統中上報公費，「但我強調會自己出，這筆錢是我要出的」。

國民黨周五召開記者會，要求丁怡銘就此事提出請辭，又質疑蘇貞昌事後道歉稱丁「知錯能改」是包庇。國民黨記者會上提及，丁的造謠行為傷害業者聲譽，他已無資格擔任現職，應該請辭。

另外，蘇貞昌第9次準備到台灣的立法院作施政報告時，再遭國民黨立委杯葛，蘇貞昌和其他官員無法上台。國民黨團總召林為洲表示，蘇未就進口美國含瘦肉精牛肉和豬肉的配套問題正面回應，亦無道歉，表明「我們會繼續在這（杯葛）」。