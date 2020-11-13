外交部斥英澳干預香港事務　已向兩國提出嚴正交涉

中國外交部周五（13日）舉行記者會，發言人汪文斌就英國及澳洲等西方國家，在香港事務上指摘中國一事作出回應。汪稱有關國家的言論不負責任，指摘英澳借香港立法會議員資格問題大做文章，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並提出嚴正交涉。

汪文斌強調，全國人大常委會有關決定是堅持和完善一國兩制制度體系、落實香港基本法和港區國安法等有關規定的必然要求，亦是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉。有關決定只針對不符合擁護香港特區基本法和效忠香港特區法定要求和條件的立法會議員，根本不存在所謂損害特區高度自治和自由的問題。他指出公職人員宣誓效忠國家制度屬國際通例，英方及澳方竟對中方橫加指摘，批評這是典型的雙重標準。

汪續稱，英方、澳方以民主人權為藉口，干預香港事務，指有關行為根本站不住腳。英國對香港的殖民統治時期，歷任的港督都由英國政府委任。再者，英國政府在1976年批准《公民權利和政治權利國際公約》時，通過保留方式明確提出公約關於定期選舉的規定不在香港適用，港英時期的公安條例和社團條例對集會、遊行、結社加以了嚴格苛刻的限制。

他指中方已履行中英聯合聲明中所規定與英方有關的條款，強調英國對香港事務沒有任何監督的權利，亦無權借聯合聲明來干預香港事務和中國內政。澳方自身也存在著嚴重的難、移民，土著人權利等問題，因此兩國均沒有任何法理依據對香港事務指手畫腳。汪重申，早前聯合國人權理事會上，有70多個國家發言就香港問題支持中方。如果有關國家一意孤行，干涉中國內政，中方將作出堅決、必要的反應。

另外，英國政府揚言會考慮制裁部分中港官員。中國駐英國大使劉曉明周五在社交網發文，強調香港特區政府的決定正當合理，指世界上没有任何地方可以允許公職人員或議員違背誓言、背叛國家。