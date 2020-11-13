2816人涉黑惡保護傘受查　包括11名廳官

廣東省政府周五（13日）召開全省掃黑除惡專項鬥爭工作新聞發布會，今年截至10月，立案查處黑惡腐敗和「保護傘」人員，包括11名廳級官員在內共2,816人，其中移送檢察機關審查起訴374人；另外，今年頭10個月，廣東共打擊涉黑組織51個、惡勢力犯罪集團191個、起訴涉黑案538宗、刑事拘留黑惡勢力疑犯10,007人，查封凍結涉案資產高達280.5億（人民幣，下同，約332億港元）。

廣東省政法委副書記、省掃黑除惡專項鬥爭領導小組副組長張慶宏在會上指出，今年截至10月底，由中央督導組重點交辦和直接交辦的廣東涉黑惡犯罪線索，辦結和初步辦結率達100%；由全國掃黑辦交予廣東省核查的564條線索，核查完結率為100%。廣東省掃黑除惡辦掛牌督辦重點案件共215宗，其中35宗實行官員包案。

另外，廣東省高級人民法院副院長楊正根指，今年廣東各級法院一審判決涉黑惡案件共705宗，涉案人數4,974人；二審判決案件436宗，涉案人數3,196人，其中重刑率（5年以上有期徒刑）達到56.2%，對懲處和震懾涉黑涉惡犯罪十分有效。