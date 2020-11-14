女作家「凡學」特色發文成網紅　惹網民質疑造假

內地女作家蒙淇淇，近日在微博發文分享與丈夫「卜先生」的生活瑣事、甜蜜日常，因其依據「凡爾賽文學」的炫耀特色，意外引發網民熱議。蒙淇淇的「凡學」風潮更登上微博熱搜榜，瀏覽量可媲美美國大選餘溫以及雙11活動。惟隨着人氣上升，同時引來網民質疑，她的發文內容竟是虛構。

綜合內媒報道，「凡爾賽文學」是指文章用字先抑後揚，炫耀自己想要炫耀的東西；生活得高貴、奢華，且想通過一些反向的表述來不經意地透露出自己優越生活的人，一般用來調侃；而最重要的核心精神是「用最低調的話，表現最高調的優越感」。

11月初，蒙淇淇開始在個人微博「蒙淇淇77」上，發布一系列與夫妻生活有關，以及遵循「凡學」精神的炫耀文章，例如「社區停車場的充電站不夠用，物業又不讓裝。為了他的特斯拉，只能換個帶私人車庫的別墅」、「他太省了，重要場合穿10多萬的KITON，平時上班也就3萬多的ZEGNA山羊絨桑蠶絲西裝，皮包萬年不變的ARMANI，皮鞋D&G」。

蒙淇淇的閒話家常，透露她住在別墅、擁有多個名牌商品，吸引眾多網紅跟風創作，網民亦藉「凡學」精神分享瑣事。惟有網民發現，蒙淇淇的文章內容曾多次作出改動、修改，疑將個別用字升級別具「凡學」特色，其發表的內容疑是虛構、與事實相去甚遠，實際是藉炒作「凡學」的行銷手段；同時有網民爆料，蒙淇淇與丈夫早已離婚。

事件持續發酵，直至周三（11日）有內媒刊出蒙淇淇的專訪。她在專訪中澄清，自己發布的內容基本上都是真實，只是文字表述有所加工。對於網民質疑及爆料，都並非真實，不但滑稽而且非常經不起推敲。蒙淇淇又稱，沒有預料到會爆紅，對家人造成很大的影響，希望盡快回歸平淡。