網信辦擬規定直播營銷　不得對數據流量等造假

中央近日加強監管網絡直播。國家互聯網信息辦公室周五（13日）表示，為加強互聯網直播營銷訊息內容管理，有關部門起草《互聯網直播營銷信息內容服務管理規定》並徵求意見。當中明確，直播營運者、直播營銷人員，均不得發布虛假訊息，欺騙、誤​​導用戶，包括不得虛構瀏覽、點讚等數據流量。

《規定》明確指出，直播營銷平台應當建立健全的未成年人保護機制，對有關不適宜未成年人參與的直播，予以發送訊息提醒。另針對直播營銷訊息內容，營運方不得發布虛假訊息，欺騙、誤​​導用戶；包括不得虛構或者篡改關注度、瀏覽量、點讚量、交易量等數據流量造假；知道或應當知道他人存在違法違規或高風險行為，不得為其推廣。

《規定》又要求，直播內容不得侮辱、誹謗、騷擾、謾罵及恐嚇等侵害他人合法權益；不得引發未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為；不得涉嫌傳銷、詐騙、賭博等違反國家法律法規和有關規定的行為。違者若給他人造成損害，需依法承擔民事責任；構成犯罪者，依法追究刑事責任；尚未構成犯罪者，則由有關部門根據法律法規予以處理。