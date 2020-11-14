涉違規收集個人訊息　新浪微博等35款App被點名

由國家網信辦、公安部等4部門聯合成立的App違法違規收集使用個人信息治理工作組，在周五（13日）通報內地35款手機App，存在個人訊息收集使用問題，包括新浪微博，以及包括部分官方政務App，如湖北省及山東省政府開發的「鄂匯辦」、「愛山東」等。

通報指出，新浪微博App未逐一列出嵌入的騰訊Bugly、淘寶等第三方SDK收集使用個人訊息的目的、類型；以不正當方式誤導用戶同意收集個人訊息。而航旅縱橫、壹錢包等App，在申請啟動位置定位時，未同步告知用戶收集個人訊息的原因；用戶表示不同意存儲權限後，仍頻繁徵求用戶同意，干擾其正常使用等問題。

另由湖北省政府開發的App「鄂匯辦」，其用途為民眾和企業提供網上政務服務平台。惟通報指出，該App存在「明文上傳用戶帳戶、密碼」、「收集個人訊息的位置權限時，未同步告知用戶其目的」等問題。而「愛山東」則在收集用戶身份證號等個人敏感訊息時，未同步告知其目的等問題。

工作組在通報中表示，建議相關App營運者及時對存在的問題進行整改，並自即日起30日內向工作組反饋整改情況。工作組將核驗整改情況，並向相關部門提交覆核結果，對不能有效整改的建議依法予以處置。