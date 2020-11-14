客機上露下體致女乘客受驚 男子遭帶走調查

四川航空周四（12日）一架從雲南西雙版納飛往貴州貴陽市的客機，有男乘客在機上露出下體，造成機上女乘客受驚。事件導致客機延遲降落，而涉事男子事後已被貴陽機場公安拘捕，案件正在調查中。

涉事航班編號3U8540，由空中巴士320執飛。有乘坐該機的乘客吳先生向內媒表示，當日他原定乘坐從西雙版納途經貴州再轉飛杭州。該機於當日下午1時25分從西雙版納嘎灑國際機場起飛，原定於下午2時50分抵達貴陽龍洞堡國際機場，但最終延遲了16分鐘才降落。

吳先生表示，涉事男乘客單獨乘機，並坐在機最後排。吳先生指該名男乘客突然站起來並露出下體，有女乘客見狀尖叫，隨機的警員嘗試勸止，但該男乘客未理會，更不斷表示要下機。

吳先生表示，當時客機在貴陽機場上空盤旋了一段時間，機上警員仍無法將男乘客控制。最後客機降落還，隨即有公安上機並將滋事的男乘客制服並帶走。由於事件，機上其他乘客被迫延遲下機。

據貴州省機場公安局龍洞堡國際機場派出所一名民警表示，他們已介入處理事件，具體情況正在調查中，不便透露具體細節。