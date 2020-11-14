台大再有學生疑跳樓輕生　多處骨折送醫搶救

台灣大學周五（13日）再發生學生疑跳樓輕生的事件，傷者及後送醫搶救，惟目前意識不清、肢體多處骨折，仍然命危；這是該校5日內，發生第3宗學生輕生的案件。有台大在校生日前更在討論區發文分享，稱學校每年都有不少相關的事件發生，只是「不見得上新聞」，籲各位網民多多關懷身邊的在讀生。

台大校方周五下午4時許發布簡短聲明，指在社科院圖書館旁有學生墮樓，目前已送醫全力搶救，並已聯絡家長前往醫院；警方及校方調閱閉路電視發現該名學生是獨自上樓後就不明原因墜樓，目前正調查原因當中。校方也提醒，為避免模仿效應，望媒體多多協助。

台大近日頻傳學生輕生，周一及周三（9日及11日）分別有女大生墮樓、大陸籍男學生宿舍上吊，均送醫不治。校長管中閔周五發訊息給全校師生，表示校方在「預防性硬體改善及師生同仁的身心健康協助」的努力顯然不夠，強調「我們都是一家人」、希望學生「珍愛自己、關愛同學」，豈料緊接着又傳出學生墮樓的噩耗。

台大目前正值期中考試，卻連續發生以上事故，引起社會關注。一名台大大四學生周四（12日）在討論區PTT發文分享，坦言「台大生在處理心理方面的能力，不會比一般人好多少」。他自己即將畢業，到現在看到這些消息已有點麻痹，慶幸心理狀態仍承受得住。

該名學生又指出，自己在台大算是「低成就族群」，沒有雙修、轉系、輔系，學業成績甚至落在50%左右，因此經常懷疑「當年都能進台大了，為甚麼自己會做不好」。另針對有網民留言：「所以說你是踏着屍體上去的」，他回應自己是剛好在校方安排的心輔制度下，重新振作，希望網民可以關懷一下身邊的朋友，「替他們解解憂」。