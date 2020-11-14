廣州黃埔沙嶺遺址　發現先秦時期越人墓地

廣州市文物考古研究院周五（13日）表示，黃埔沙嶺遺址在經過2017年和2020年兩次的考古發掘，近日全面揭露出西周晚期至春秋時期的一處完整嶺南越人墓地，為研究廣州地區先秦時期南越族群的文化面貌、喪葬習俗、社會結構、歷史發展等提供重要的實物材料。

研究院在2015年8月配合有關建設項目，在創新大道進行考古調查勘探，確認沙嶺有先秦墓葬和明清窰址等遺迹。2017年8月，研究院對工程範圍內的沙嶺遺址西區展開搶救性考古發掘，發掘面積約2,800平方米，清理新石器時代晚期至早商墓葬1座，西周至春秋時期的越人墓葬67座，出土文物100餘件套。

至今年8月，研究院對項目用地涉及到的沙嶺遺址東區進行調查勘探，確認有新石器時代晚期遺存和先秦越人墓葬分布。至本月考古發掘面積1,600平方米，清理新石器時代晚期至早商墓葬1座、灰坑41處、柱洞86處；西周晚期至春秋時期墓葬37座、溝3條；宋代墓葬1座、溝2條；明清時期墓葬15座，出土文物近百件。

研究院表示，兩次發掘共計100多座西周晚期至春秋時期墓葬，是沙嶺遺址最重要的考古發現。墓葬多為長方形豎穴土坑墓，大致順山勢排列，相互之間基本沒有迭壓打破關係，同時清理出可能與墓地排水及區域劃分有關的弧形溝，說明當時墓葬地表應有標識，且整個墓地存在統一管理。而出土的隨葬品包括原始瓷、銅、玉石器，有不少是用殘器隨葬，當屬「碎物葬」習俗的反映。

沙嶺位於廣州市黃埔區九龍鎮湯村南部，地處中新知識城範圍，為一大致呈西北往東南走向的橢圓形低矮小山崗，海拔高程45.6米。而遺址新石器晚期至早商遺存以灰坑、柱洞等生活類遺迹為主，可能存在有干欄式建築，說明距今4,000年前後這裏就有先民居住生活。