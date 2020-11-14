旅客百度搜索一日旅遊團　臥底實拍揭露廉價黑幕

內地近日一段「臥底實拍：廉價旅遊團上海一日遊」的影片走紅網絡。拍攝者小康與好友在百度網站搜索「上海一日游」的有關旅行團，參加後揭秘其低價原因，當中不缺欺騙團友出錢購物，更出現罕有的「付錢交友」環節。旅行團最終更拋棄團友不顧而去，令他大感憤怒。

據小康拍攝的影片可見，他參加了一個100元（人民幣，下同，約118港元）的「純玩團」，旅行社承諾遊玩上海15個景點，包括金茂大廈、東方明珠廣播電視塔、坐豪華郵輪遊黃浦江等。該團更強調中途絕無購物行程，不添加任何自費景點。豈料，小康到金茂大廈拍照後，店舖要求團友以150元（約178港元），購買6張背景經Photoshop加工的照片，否則只會得一張沒有加工、只有綠色背景的照片。

小康一行人前往第二個景點時，便開始被要求消費。而在第三個景點的玉器店裏，店員推銷期間，一名自稱是董事長女兒的中年女子小玉突然現身，一開始便吹噓自己的身世，指家族產業在緬甸玉裏佔據半壁江山，身家過億。小玉開初仍會推銷手鍊等商品，惟她其後推銷的商品，竟是她本人、「我自己」，令人匪夷所思。

小玉表示，只要花費3,999元、6,666元、9,999元（約4,745、7,910、11,866港元），便可在微信上加她為好友，而費用的含義均分別是「三生有幸遇見大家」、「祝大家六六大順」、「長長久久」；她又聲稱，交友後便有機會獲得其贈送的幾萬元玉石。後來經小玉落場「推銷」下，一名中年婦人付費與她交友，其後被帶至另一個展覽廳付錢，小康等人才獲放行。

正當以為接下來可以暢遊剩下的景點，未料原是「乘坐豪華郵輪遊黃浦江」，卻變成只值2元（約2.3港元）的擺渡船。更令人無奈的是，導遊安排團友乘船後，直接棄團友不顧，部分人已意識到正式「被解散」，惟剩下14個景點尚未遊覽。有數名未了解情況的團友，在人生路不熟、不懂用智能手機查詢的情況下，直接被遺棄在街頭，幸獲小康的幫助，才得知地鐵站的位置。

小康最後表示，對於旅行社的行為感到氣憤，團友大多都是50至60多歲的「大爺大媽」，原想到上海旅遊觀光，但還沒反應過來，就被遺棄在外灘碼頭。他呼籲網民不要覺得事不關己，因為下次受害的，或者就是自己的親友；建議多教導長輩們，如何辨別這些騙術，切勿貪小便宜。

小康周二（10日）接受內地傳媒訪問時，稱已就事件在上海市文化和旅遊局官網的投訴平台上反映。惟後者表示，在百度上搜尋到的涉事旅行社均不存在，目前執法人員較難對於旅遊的黑網站取證。百度公關部的工作人員表示，為了保障網民的合法消費權益，公司在去年8月已針對旅遊行業加強監管，並在「旅遊」的搜索結果中的廣告內容，出現「保」字標識反映其相應風險提示。