新冠肺炎：內地多18宗確診　十多省冷凍產品驗出病毒

內地周六（14日）公布新增18宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。山東濟南市一個物流中心，周五（13日）從儲存的進口冷凍食品及包裝中驗出新冠病毒。據指，過去5個多月來，內地已共10多個省區市曾在進口冷凍食品或包裝物上驗出新冠病毒。對外界擔心疫情會隨進口冷凍食品輸入，有業界人士認為不宜「一刀切」全面停止進口冷凍食品。

據濟南衞健委周六消息，該市疾控中心周五在蓋世物流園區冷藏庫儲存的進口冷凍食品及包裝樣本中檢測出新冠病毒。當地隨即對該園區實施全封閉管控，涉及貨物進行封存，對所有接觸人員及相關人員進行核酸檢測和健康管理，追蹤貨物流向並發出協查通知，並對物流園區冷藏庫全面消殺。

據中紀委網站消息，經記者梳理發現，自今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東、廣東、陝西、江蘇等10多省份，都曾在進口冷凍食品或包裝物上檢出新冠病毒。對有個別聲音認為應全面停止進口冷凍食品，業界士人認為不能「因噎廢食」。中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會秘書長秦玉鳴表示，冷凍產品風險防控目前已進入防疫新常態階段，而且中國需要大量的進口產品彌補國內供應的不足，因此絕不能把進口產品全部拒諸門外。

內地過去一日新增的境外輸入個案分別為廣東7宗、上海5宗，天津、遼寧各兩宗，另福建、陝西各一宗；同日新增10宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計86,325人確診，當中4634人病亡。