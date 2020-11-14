新冠肺炎：台增3宗確診　首有患者從克羅地亞入境

台灣周六（14日）公布新增3宗境外輸新冠肺炎確診病例，令當地累計確診病例達到600宗。新增確診個案分別從菲律賓、印尼及克羅地亞入境，其中首次出現從克羅地亞輸入的個案。

台灣的流行疫情指揮中心表示，其中一名確診者為40多歲台灣女性，今年2月上旬到菲律賓探親，上月29日返台，入境至今無症狀。她於周三（11日）檢疫期滿前接受採檢，結果有微弱的確診信號，於是再以新試劑進行檢測，結果顯示感染。

另一名30多歲印尼女移民工，本月7日赴台工作，入境時無症狀，至周一（9日）出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，經採檢通報確診，目前已掌握接觸者42人，包括同機乘客及機組人員，以及同車接觸者。

至於一名40多歲克羅地亞籍男子，今年7月曾出現症狀，並於當地確診。他於上月29日赴台工作，持有登機前3日內有效的病毒核酸檢測無感染報告，入境時無症狀；周五檢疫期滿自費採檢後確診。目前已掌握接觸者共3人，全部為公司同事，曾一同進餐。