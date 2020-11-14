英智庫指中國製戰機將超越俄羅斯　成美軍威脅

英國智庫近日發表評估報告，分析指中國空軍自產的戰機，在生產技術上已逐漸超越俄羅斯，未來或將成為美軍威脅。

報告指，現代空戰的重要勝負點，在於對戰場戰態的感知，而中國在傳感器、數據連結、武器系統和匿蹤技術等方面已明顯領先俄羅斯，目前俄國僅在製造引擎方面保有優勢。報告續指，中國的殲11重型戰機是中國版的蘇27，殲16是中國改良過的蘇30；而中國自主研發的殲20是全球第一款可靠的非美製隱形戰機，後續改良也令殲20的匿蹤性能與態勢感知能力有所提升，未來殲20更有可能配備更好的引擎，以增加戰鬥力。

報告又指，中國的新型視距內、視距外空對空導彈霹靂10，具備導彈抗干擾能力；而霹靂15除配有微型化的主動相位陣列雷達（AESA）掃描器，射程更超越美軍的AIM120C/D型導彈。另外，中國研製仍在測試中的霹靂17、霹靂X兩款超長程空對空導彈，會直接威脅到美軍的大型預警機與空中加油機。

最後，報告指預測中國多款輕型多用途戰機，如殲10B、殲10C系列很可能成為2020年代中後期，在國際軍備市場中為西方戰機的首選；而俄羅斯更可能在今後10年，反從中國進口傳感器和導彈技術。