黎智英擬再售台北物業套現　地產中介稱未有買家

不斷蝕錢的壹傳媒黎智英近年頻頻出售在台灣的物業套現，近年他將《台灣蘋果日報》位於台北市內湖區總部的4幢辦公大樓出售，只留下一幢自用。據台媒周五（13日）報道，該幢僅餘的大樓近日出現在網絡房屋租售平台。有地產中介透露，該大樓被委託銷售的消息已傳出多時，但至今未有合適的買方出現。

報道稱，黎智英在內湖區原本持有5幢辦公大樓。2018年，他將A、B兩幢《台灣蘋果日報》大樓以近18億元（新台幣，下同，約5億港元）出售予台灣人壽。去年，他再將D幢台灣壹電視大樓和E幢壹同樂動畫大樓，分別售予中國電器和敏恩國際，分別作價14.5億元（約4億港元）和9.1億元（約2.5億港元）。近期在網路房屋租售平台《窩牛網》，出現C幢原台灣《壹週刊》大樓的出售訊息，但未標明售價。

除內湖區物業外，黎智英去年以3.1億元（約8,600萬港元），將高雄岡山區的一幅地皮連印刷廠物業售予台灣大鎪科技。台灣上市建築商長虹建設於2013和2019年，分別向黎智英及其相關公司購入位於內湖區和新北市土城區共3幅地皮，涉額逾100億元（約27.6億港元）。據統計，黎智英及其公司自2013年以來單是出售商廈、廠房及地皮，總交易金額超過145億元（約40億港元）。