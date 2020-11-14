民進黨擬修法禁與「國徽」相似　國民黨轟逼改黨徽

民進黨立委陳明文、王美惠等17人周六（14日）提出政黨法修正草案，規定政黨標章不得與青天白日滿地紅旗和「國徽」的設計相同或相近。台媒直指，國民黨黨徽與「國徽」相似，民進黨此舉是逼國民黨改黨徽。國民黨同日回應，怒斥對方「動用『國家力量』鬥爭在野黨不遺餘力」。陳明文則否認相關說法。

報道指，民進黨立委提出修訂《政黨法》第14條，認為違反上述要求的政黨，若限期未改正或仍不符合規定，將不能進行政黨備案登記。目前法案修訂內容已草擬完成，但尚未排入立法院程序委員會，預計最快下周送台灣的立法院程序委員會討論。

國民黨周六發新聞稿回應稱，歷史事實是先有黨徽，再有「國徽」，是後者依循黨徽設計；強調民進黨目前想透過立法會優勢，強行通過修法，強逼國民黨修改黨徽，「不只搶黨產，還要搶黨徽，有種就改『國徽』」。國民黨直言，民進黨的作法是利用人民納稅錢用作清算鬥爭，已成為慣有的陋習。

陳明文回應稱，根本沒有人要搶國民黨的黨徽，修法目的是避免台灣日後仍出現「黨國不分的畸形現象」。目前台灣合法登記的政黨已超過120個，陳明文認為，黨徽與「國徽」不應該造成混亂，呼籲國民黨凡事應以「國家」為重。