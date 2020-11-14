台國巨集團255億新台幣新廠動工　擬在台建新製造基地

陳泰銘（右前）和陳其邁（左一）出席新廠動土儀式。（中時電子報圖片）

台灣國巨集團斥資255億（新台幣，下同，約70億港元）在高雄大發工業區新建廠房，舉行三廠動土儀式，另至少投入5,000萬元（約1,381萬港元）與台灣成功大學共同成立的共同研發中心亦同日揭幕。集團董事長陳泰銘表示，將在台灣規劃下一個5年新製造基地，成為生產和研發重心，因應高端車用、工業、醫療、航空等方面發展所需，加強與學界合作，提升被動零件產業技術。

陳泰銘表示，國巨早前收購普思和基美兩間國際大廠後，集團在全球生產據點和製造基地分布均勻，因集團積層陶瓷電容（MLCC）陶瓷材料以台灣為主，新製程技術接近生產基地，會在台灣新設高階研發中心，整合全球資源製程。

陳續指，國巨目前在MLCC月產能約600億顆，將於2022年新廠完工後增加到1,000億顆，而晶片電阻月產能1,250億顆。他強調，目前台灣員工人數佔集團整體員工比重約25%，海外員工有一半在大陸；而新廠將促進員工就業，將為台灣帶來數千名工作機會。

該集團的三廠動土典禮上，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花都有出席。王美花表示，國巨是全球最大晶片電阻和電容廠，國巨在併購後在電容產品上的布局更完整，該廠是台商回台投資的重要指標之一。