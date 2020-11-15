窮父挖池圓兒子游泳夢　打動殘奧冠軍上門教水

四川涼山彝族自治州喜德縣14歲少年楊文忠，自小熱愛游泳，但因家境清貧未能接受正規訓練。其父為了支持兒子的夢想，親手在家旁邊挖了一個小型游泳池。殘奧游泳冠軍宋懋璗得知後深受感動，早前主動登門拜訪，更協助訓練、教授楊文忠，希望一圓少年的游泳夢。

楊文忠表示，8歲時首次接觸游泳後便深深愛上，平時會跟朋友去池塘游泳；每次在電視看到選手在泳池比賽，都不禁心生羨慕。惟他家中尚有3名弟妹照料，父親又需外出打工養家，無法承擔學習游泳的費用。楊父因擔心池塘易生意外，遂在家附近的田地挖掘一小型泳池，用石塊水泥圍着四周儲水，讓兒子可以每天自行練習。

2016年里約殘奧游泳冠軍選手宋懋璗，從朋友口中得知此事後深受感動，遂主動聯絡楊文忠一家，成為他的教練提供正規訓練。他更改良楊父製的泳池，找來挖機挖了一條泳道，再用油布鋪墊使池水變得較比較乾淨。楊父亦十分支持兒子追夢，希望他終有一日能走出家鄉發展才能。

宋懋璗表示，楊文忠家境貧困得可以用「家徒四壁」形容，但他對游泳充滿熱誠，希望日後能為他提供更多訓練及比賽機會，讓其在游泳路上走得更遠更長。而近日楊文忠在宋懋璗的帶領下，獲安排前往西昌市，第一次在恒溫游泳池練習。