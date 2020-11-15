警破網售劣質加熱煙團夥　涉案逾1000萬人民幣

浙江省金華市公安局上周六（14日）通報，當局早前與市煙草專賣局聯合成立的專案組，近日成功破獲「2019.01.09」非法網絡經營劣質加熱煙案，涉案金額逾1,000萬元（人民幣，下同，約1,186.7萬港元）。

警方表示，金華市煙草專賣局早前在微信發現有不法人員銷售劣質煙後，迅速通報公安部門。專案組從微信帳戶入手調查，從海量數據中分析資金往來、人員訊息；先後5次前往天津、黑龍江等地，對涉案網絡基本架構開展調查，發現涉及境外供貨、通過互聯網及向國內批發、分銷、零售的犯罪網絡。

去年3月至7月期間，專案組先後在天津、黑龍江拘捕12名涉案團夥人員，其中包括一名俄羅斯籍供貨商人，以及在同年6月被列入公安部「獵狐行動」國際追逃人員名單的供貨商鄭某，共查獲1,997.4條劣質加熱煙煙彈。

警方又指，該案涉案人員眾多、涉案金額大，是金華市本級破獲的首宗劣質加熱煙網絡案件。其中，主犯王某判處有期徒刑7年，並處罰金40萬元（約47.4萬港元）；張某判處有期徒刑6年半，罰款35萬元（約41.5萬港元）；其餘被告分別被判刑3年半至6年不等。