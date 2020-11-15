西安24人黑社會性質組織案　主犯獲刑24年

陝西西安市雁塔區人民法院，上周六（14日）對高陵縣姬家鄉雷家村村委會副主任鄭寬新等24名被告，涉組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪案公開宣判。主犯鄭寬新獲刑24年，並剝奪政治權利4年，沒收個人全部財產。

法院經審理查明，鄭寬新於2003年成為雷家村村委會副主任後，以宗族勢力為依託，以鄭氏血脈為紐帶，網羅雷家村及周邊刑滿釋放人員、社會閒散人員等，有組織地多次實施尋釁滋事、組織賣淫等違法活動；採取暴力、威脅等手段把持雷家村基層政權、壟斷農村資源，向雷家村周邊企業強攬工程獲利。

為擴充經濟實力，該組織非法佔用雷家村農用地建設廠房、酒店，以經營的酒店、公司等經濟實體為依託攫取經濟利益，將部分違法所得用於維繫組織生存發展、籠絡組織成員，部分用於拉攏腐蝕國家工作人員獲得非法保護。並逐步形成以鄭寬新為首的黑社會性質組織，嚴重破壞雷家村及周邊區域經濟、政治、社會生活秩序。

法庭對鄭寬新犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、妨害作證罪等多項罪名數罪併罰，作出上述判刑；其餘被告分別被判處有期徒刑1年半年至19年不等的刑罰。