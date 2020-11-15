「湟源幫」27人涉黑組織案　頭目判囚20年

青海省西寧市湟中區人民法院，上周三（11日）起一連三日公開審理當地一宗涉27人的黑社會組織「湟源幫」案件。頭目丁某以組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾鬥毆罪等罪名，被判處20年有期徒刑，沒收個人全部財產，剝奪政治權利3年；其餘被告則分別判處1年4個月至18年9個月不等的有期徒刑。

法院審理查明，2012年以來，丁某先後糾集被告陳某雲、年某等部分刑滿釋放人員及社會閒散人員，在西寧市及周邊地區開設賭場、高利放貸、抽頭漁利、聚眾鬥毆、尋釁滋事、為非作惡，建立了組織嚴密、層級清晰、結構穩定的黑社會性質組織。在社會上被稱為「湟源幫」、「湟源戰隊」，造成了惡劣的社會影響。

「湟源幫」長期採用暴力、威脅手段，有組織的實施開設賭場、聚眾鬥毆、尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、妨害作證等違法犯罪活動。同時通過多種方式聚斂經濟利益，2012年至2019年期間，在通過暴力、滋擾等手段控制當地部分賭場，抽頭漁利510餘萬元（人民幣，下同，約605萬港元），

具備一定經濟實力後，丁某、陳某雲等人將違法所得用於投資經營、組織成員違法犯罪及成員日常生活保障，並在組織成員違法犯罪後，為成員提供非法保護，對家屬補貼安撫，實現對組織成員的籠絡，以壯大「湟源幫」的實力。

至上周五（13日），法庭依法對丁某以組織、領導黑社會性質組織罪、聚眾鬥毆罪、敲詐勒索罪等7項罪名數罪併罰，作出上述判決。對其餘被告分別以參加黑社會性質組織罪、妨害作證罪、變造身份證件罪、詐騙罪等，作出上述判刑，並罰款1萬至160萬元（約1.2萬至189萬港元）不等。