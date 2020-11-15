流浪貓接連慘遭割喉致死　業主急尋兇手

位於江蘇南京的百家湖花園，近日接連有流浪貓分別被捅頸、割喉致死。有業主上周六（14日）表示，他們定期會幫流浪貓注射疫苗，基本不影響社區環境，現在已貼出告示警示兇手；物業管理公司亦正在配合警方查清事實。

業主吳女士反映，屋苑的地下車庫已在5天內，發生2宗殺害流浪貓事件。首宗案件發生在上周日（8日），被殺的流浪貓疑被兇手用利器割喉，氣管被割斷後死亡；而第二隻貓則是被刀捅在其後頸致死。她怒斥：「我就不知道這些人手段這麼殘忍，怎麼能忍心下得了手」。

在內地傳媒訪問吳女士當日，屋苑附近亦出現了一隻鳥屍，令她質疑有人特意投毒殺害流浪貓，惟小鳥不幸被波及。她又表示，發生殺貓事件後，多名業主均合力在社區內張貼告示，呼籲居民提供線索緝兇，未料事後被物業管理的職員撕掉告示；她批評物業對此不聞不問，亦沒有打算出面解決。

物業工作人員表示，破案是派出所負責，物業並不會對此有任何作為，只會幫忙調查，提供警方所需要的線索，惟事發地點的閉路電視因損壞而調閱不到有關片段。針對案件，物業目前會加強晚間的保安巡邏，並盡快維修涉事閉路電視，抽調出當晚現場畫面。出當晚的現場畫面。