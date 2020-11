台灣台北大佳河濱公園上周六(14日)舉行國際電子音樂盛事「超世代音樂節(Road to Ultra)」,多名外地知名DJ受邀出席,其中親台的美國DJ Kayzo亦有參與演出。Kayzo當日在台上手持青天白日滿地紅旗揮舞,引發觀看直播的大陸網民不滿,要求抵制,怒斥他此舉是引火自焚。

據報道,該DJ親台「早有前科」,其日前入境台灣後隔離時,在社交網站回應提問,表示「台灣是當前最安全的國家」(Taiwan is the safest country you can be in right now),引發大陸網民留言炮轟。帖文隨後遭DJ本人刪除,並獲網民稱為「浪子回頭」。

但在他上周六揮舞台灣的旗幟後,大陸網民已認定他「故意侵犯大陸主權」、涉嫌「辱華」,宣布發起抵制。該名DJ的社交網站顯示,其早在2017年訪台演出時亦曾揮舞青天白日滿地紅旗,當時未有引起注意。