疑陷財務糾紛　台車主遭人砍斷腳筋虐殺

台灣新竹市縣橫山鄉上周五（13日）發生兇殘命案，53歲彭姓車主被砍斷腳筋、頭骨碎裂，疑被虐殺後拋屍車上。警方追查發現彭男與他人有財務糾紛，上周六（14日）已抓獲4人歸案，以涉嫌殺人罪全數聲押；徐姓主犯仍然在逃。

橫山鄉警方上周五接報，一輛白色私家車在台3線北上66公里處彎道處自撞安全島，有目擊者指當時有人從駕駛座落車，搭乘另一輛車離開現場。警方到場在後座發現彭男屍體，全身被棉被包裹，其頭上有10多種不同創傷，臀部也有約6厘米刀傷。經查確認，彭男是竹東地區知名涉毒人士。

死者親友表示，彭男12日晚與徐姓疑犯在熟人家偶遇，徐犯要求與對方商討糾紛，兩人便共乘涉事私家車離開；詎料彭男翌日就陳屍車上。警方初估徐犯在談判過程中將彭男殺害，但棄屍時不慎發生車禍，遂連絡友人接應逃離，遺下屍體。

警方隨即翻查閉路電視確認徐犯身份，並逮捕劉姓、彭姓、湯姓及鄭姓4名疑犯，涉嫌協助徐犯逃離，惟4人全數矢口否認涉案，又稱與死者不熟。新竹地檢署在偵訊後認定4人涉案，以有串供滅證之虞全數聲押禁見。