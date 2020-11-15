嫌300萬人民幣賄款太少　市副秘書長涉貪被捕候訴

四川一名正處級官員不單濫職受賄，更嫌幾百萬人民幣賄款「太少」，實是惡貫滿盈。省紀委監委網站上周五（13日）披露，資陽市政府副秘書長、辦公室黨組成員鄒明勇涉受賄近5,000萬（人民幣，下同，約5,870萬港元）、造成國家損失9500餘萬（約1.11億港元），已被逮捕候訴。

鄒明勇在2010年9月升任安岳縣縣委副書記、縣長，隨後協助時任一公司股東的余姓友人承攬一個保障性安置房建設項目，預估投資3.74億元（約4.39億港元）。余男等人為表謝意，提出向鄒贈予300萬現金 (約352萬港元），卻遭對方嫌少回絕。至2018年8月，余男因再獲協助承攬建設項目，再次向鄒行賄，並提出支付1,000萬元（約1,170萬港元），終獲同意。

公開資料顯示，鄒明勇現年52歲，曾任資陽市政府辦公室秘書一科科長，在2006年調任安岳縣縣委常委、常務副縣長。鄒供稱，他在擔任副縣長期間曾有機會調至省級部門工作，卻因利慾熏心，選擇留在縣市為非作歹。鄒在2014年擔任市政府辦公室黨組成員、市政府副秘書長等，至2019年11月通報被查，今年8月被開除黨籍及公職。