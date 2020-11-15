縣政府規定城區禁止遛狗　狗主違例3次愛犬會遭捕殺

雲南昭通市威信縣政府上周五（13日）發布《關於威信縣文明養犬、禁止遛狗的通告》，要求民眾對所養犬隻實行栓養或圈養，禁止在城區內遛狗。狗主一旦違規，第一次將予警告，若第二次違例會被處以50元至200元人民幣（約59至237港元）罰款，第三次則會聯繫公安機關，對犬隻予以捕殺。

通報稱，相關規定旨在倡導市民文明養犬，又規定養犬者須到當地公安機關辦理養犬許可證，方可進行栓養或圈養。另縣城從事犬隻經營和服務的機構，應當依照動物防疫規定，辦理註冊登記手續。威信縣公安局、農業農村局、市場監督管理局、城鄉建設局等部門可以隨時對城區野犬、狂犬、流浪犬等展開聯合執法，維護城市環境和社會公共秩序。

通報指出，若狗主不服從處罰，拒絕、阻礙執法人員履行公務，將依照《治安管理處罰法》處罰；若構成犯罪，將其追究刑事責任。通報一出後，民眾意見兩極，有人認為相關規定「過火」，指出為犬隻佩戴嘴套和狗繩已能降低危險，當局實屬矯枉過正。但有民眾則認為，犬隻傷人事件時有發生，相關規定能保障市民安全。