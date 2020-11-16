康巴藏族男網紅獲選秀節目青睞　網民：保持初心

四川甘孜藏族自治州康巴藏族20歲男子扎西丁真，因擁有純真微笑和無邪眼神俘獲了眾多網民的心。惟他爆紅後即引來資本的青睞，內媒指已有選秀綜藝節目邀請他參賽，為節目炒熱度。不少網民對此表示反感，希望丁真能夠保持初心，不要淪為資本的工具。丁真亦回應：「不想去當明星，想要做賽馬王子。」

丁真皮膚黝黑、身高1.8米、五官深邃立體、眼睛清澈，是符合大眾審美觀的美男子。近日他在草原放羊的影片被攝影師播出後，引起網民關注。他的舅父為他開直播間，問丁真的夢想是甚麼時，他回答：「馬術比賽中，自己的馬跑第一名。」看似不經意的回答，獲得網民喜愛。不少人表示，「野性又溫柔」，有人大讚丁真的顏值，「好乾淨，今年看見最有辨識度的小哥哥」。

內媒指出，丁真的舅父在直播中證實，有選秀節目已聯絡他們，希望丁真參加節目。有人指摘節目組為了炒作肆意消費丁真的人氣，有人則希望丁真可以藉這個機會改變命運，離開大山，多賺一些錢，以後再也不用靠放牧為生。同時，亦有人批評最初發放丁真放羊影片的攝影師，曾在直播中催促網民送禮物，似乎在一邊「圈粉」一邊「吸金」。